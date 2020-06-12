Зростання захворюваності на коронавірус відбувається через постійне пом’якшення карантину.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів.

– Ми бачимо зростання через те, що ми щотижня відкриваємо якісь нові пом’якшення. Нові пом’якшення дають результати – відкриті дитячі садки, готелі, транспорт, нещодавно відкрили об’єкти розміщення, санаторії. Це все призводить до того, що буде більше соціальних контактів, які за недотримання норм можуть призвести до збільшення кількості нових випадків, – сказав він.

Читайте: Зеленський переходить на особливий режим роботи через Covid-19 у дружини

Рішення про посилення карантинних обмежень ухвалює регіональна комісія у разі триденного перевищення показників.

– Ми зараз в адаптивному карантині, і там чітко прописано: якщо три дні поспіль є перевищення показників, то регіональна комісія пом’якшення скасовує, – додав Ляшко.

Це можуть бути будь-які обмеження, щодо яких ухвалить рішення регіональна комісія.

Антирекорди по коронавірусу

Протягом тижня в Україні фіксують антирекорди за кількістю захворювань на Covid-19 за добу. Однак у багатьох областях продовжують заходи, направленні на пом’якшення карантину.

Щодня фіксують значне зростання кількості хворих:

10 червня – 525;

11 червня – 689;

12 червня – 683.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що українці ігнорують правила безпеки – багато хто носить маску, як заманеться.

Водночас, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що система управління карантином найближчим часом не зміниться.