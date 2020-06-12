Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу за неправосудні рішення

Конституційний суд скасував статтю 375 Кримінального кодексу, яка передбачала відповідальність суддів за завідомо неправосудні рішення.

Її просили скасувати група з 55 депутатів, більшість з яких — члени фракції Опозиційна платформа — за життя.

У рішення КС йдеться, що не встановлено критеріїв, за якими можна визначити, яке рішення судді є неправосудними, а також не розкрито змісту сполучення завідомо неправосудний. Таким чином, ця стаття загрожує незалежності суддів.

Читайте: Втратили від 50% зарплати: Верховний суд оскаржить карантинні заходи

Судді КС під прицілом

Водночас, частина самих суддів Конституційного суду перебувала ”під прицілом” цієї статті у справі про узурпацію влади екс-президентом Віктором Януковичем, пише Громадське.

Також це підтвердив колишній керівник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

Це рішення суду – однозначно індульгенція для всіх суддів, зокрема і суддів, які виносили неправосудні рішення стосовно активістів Майдану, додав Горбатюк.

КС заборонив виганяти депутатів

Конституційний суд визнав неконституційним законопроект про позбавлення нардепів мандатів за прогули.

Також законопроект передбачав, що повноваження нардепа можуть бути припинені, якщо він відмовився від громадянства України або виїхав на постійне проживання за кордон.

Також нардепів цим законом позбавили виплат за прогули.

Джерело: Громадське, Конституційний суд