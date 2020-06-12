В Киеве с 1 июля изменяются условия предоставления проезда в общественном транспорте льготных категорий населения.

Об этом на пресс-конференции рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, этот шаг — вынужденный. Граждане со льготной категорией, не зарегистрированных в Киеве, смогут пользоваться транспортом на общих основаниях, если электронный билет будет зарегистрирован.

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— Возмещение же расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека, — сказал Кличко.

Пассажиры с льготной категорией, не зарегистрированные в Киеве должны:

приобрести билет;

воспользоваться им в общественном транспорте

сохранить билет, чек за оплату проезда или банковскую выписку;

обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

За счет городского бюджета общественным транспортом смогут пользоваться только зарегистрированные в Киеве пассажиры. Оформить карточку киевлянина можно в Ощадбанке.

С 1 июля в Киеве оплатить проезд в общественном транспорте можно будет только с помощью электронного билета. До 1 июля могут пользоваться проездными, которые купили ранее, только люди со льготами.