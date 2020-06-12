PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Киеве льготный проезд будет доступным только киевлянам

В Киеве с 1 июля изменяются условия предоставления проезда в общественном транспорте льготных категорий населения.

Об этом на пресс-конференции рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, этот шаг — вынужденный. Граждане со льготной категорией, не зарегистрированных в Киеве, смогут пользоваться транспортом на общих основаниях, если электронный билет будет зарегистрирован.

ЧитайтеС чипом и электронной подписью: Минобороны разрабатывает электронный военный билет

— Возмещение же расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека, — сказал Кличко.

Пассажиры с льготной категорией, не зарегистрированные в Киеве должны:

  • приобрести билет;
  • воспользоваться им в общественном транспорте
  • сохранить билет, чек за оплату проезда или банковскую выписку;
  • обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

За счет городского бюджета общественным транспортом смогут пользоваться только зарегистрированные в Киеве пассажиры. Оформить карточку киевлянина можно в Ощадбанке.

С 1 июля в Киеве оплатить проезд в общественном транспорте можно будет только с помощью электронного билета. До 1 июля могут пользоваться проездными, которые купили ранее, только люди со льготами.

Источник: КГГА

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка