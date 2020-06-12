У Києві з 1 липня змінюються умови надання проїзду в громадському транспорті пільгових категорій населення.

Про це на прес-конференції розповів мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, цей крок – вимушений. Громадяни з пільговою категорією, які не зареєстровані в Києві, зможуть користуватися транспортом на загальних підставах, якщо електронний квиток буде зареєстрованим.

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– Відшкодування ж витрат на проїзд здійснюватимуть органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини, – сказав Кличко.

Пасажири з пільговою категорією, які не зареєстровані в Києві мають:

придбати квиток;

скористатися ним у громадському транспорті;

зберегти квиток, чек за сплату проїзду чи банківську виписку;

звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.

За рахунок міського бюджету громадським транспортом зможуть користуватися лише зареєстровані у Києві пасажири. Оформити картку киянина можна в Ощадбанку.

З 1 липня у Києві сплатити проїзд в громадському транспорті можна буде тільки за допомогою електронного квитка. До 1 липня можуть користуватися проїзними, які купили раніше, тільки люди з пільгами.