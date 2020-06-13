За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Агресор обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного бойовики двічі застосували міномети калібру 82 мм. Неподалік Верхньоторецького, Водяного та Мар’їнки агресор задіяв гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Оборонні укріплення на підступах до Авдіївки окупанти двічі обстріляли із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Українські воїни на всі обстріли давали жорстку відповідь та подавляли вогонь противника наявними засобами. За даними розвідки, 12 червня наші військовослужбовці знищили двох та поранили щонайменше трьох російських загарбників.

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Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід двічі обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї опорні пункти неподалік населеного пункту Славне.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ по захисниках Луганського противник випустив 50 снарядів із артилерійських систем калібру 122 мм.

11 червня агресор скинув гранату, ймовірно ВОГ-17, з безпілотного літального апарату над позиціями Об’єднаних сил.