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Факты / Украина

Взятка руководству НАБУ и САП: подозреваемого взяли под арест с правом внесения залога

Андрею Киче, который является одним из задержанных по делу о попытке предоставления взятки руководителям САП и НАБУ в размере $6 млн, избрали меру пресечения.

Его взяли под стражу на 60 суток до 10 августа 2020 года с возможностью внесения залога в 40,3 млн грн.

Если подозреваемый внесет залог, то он будет обязан прибывать к следователю по первому вызову, не выезжать из Киева без разрешения, уведомлять об изменении места жительства или работы, воздерживаться от общения с лицами по поводу обстоятельств уголовного производства, носить охранное средство контроля.

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Рекордная взятка в истории

12 июня бывший топ-чиновник пытался дать руководству Национального антикоррупционного бюро и голове Специализированной антикоррупционной прокуратуры взятку в размере $6 млн.

Деньги чиновник предлагал за закрытие уголовного дела, в котором он фигурирует, как подозреваемый.

В частности, речь идет идет о двух уголовных производствах — по растрате и присвоении имущества, а также по отмыванию доходов.

Позже выяснилось, что взятку руководителям НАБУ и САП предлагали за закрытие уголовного производства в отношении бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Источник: Высший антикоррупционный суд

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