Андрію Кічі, який є одним із затриманих у справі про спробу надання хабаря керівникам САП та НАБУ у розмірі $6 млн, обрали запобіжний захід.

Його взяли під варту на 60 діб до 10 серпня 2020 року з можливістю внесення застави у 40,3 млн грн.

Якщо підозрюваний внесе заставу, то він буде зобов’язаний прибувати до слідчого за першим викликом, не виїжджати з Києва без дозволу, повідомляти про зміну місця свого проживання або роботи, утримуватися від спілкування з особами з приводу обставин кримінального провадження, носити охоронний засіб контролю.

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Рекордний хабар в історії

12 червня колишній топ-посадовець намагався дати керівництву Національного антикорупційного бюро та голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури хабар у розмірі $6 млн.

Гроші чиновник пропонував за закриття кримінальної справи, у якій він фігурує, як підозрюваний.

Зокрема, йдеться йде про два кримінальних провадження – щодо розтрати та привласнення майна, а також щодо відмивання доходів.

Пізніше з’ясувалося, що хабар керівникам НАБУ і САП пропонували за закриття кримінального провадження щодо колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

Джерело: Вищий антикорупційний суд