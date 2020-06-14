За 13 червня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим тиші.

У результаті ворожих обстрілів загинув один український військовий, а ще двоє отримали поранення.

– Агресор обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122 мм артилерійських систем, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, – зазначили у штабі.

Обстріли проходили поблизу:

Луганського

Кримського

Попасної

Троїцького

Новозванівки

Пищевика

Катеринівки

Авдіївки

Новотроїцького

Славного

Старогнатівки

Богданівки

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За даними розвідки, 13 червня українські бойовики знищили трьох та поранили щонайменше двох російських загарбників.

За день до цього, 12 червня, бойовики з РФ 12 разів порушили режим тиші та випустили 50 снарядів у сторону Луганського.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.