За 13 червня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим тиші.
У результаті ворожих обстрілів загинув один український військовий, а ще двоє отримали поранення.
– Агресор обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122 мм артилерійських систем, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, – зазначили у штабі.
Обстріли проходили поблизу:
- Луганського
- Кримського
- Попасної
- Троїцького
- Новозванівки
- Пищевика
- Катеринівки
- Авдіївки
- Новотроїцького
- Славного
- Старогнатівки
- Богданівки
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За даними розвідки, 13 червня українські бойовики знищили трьох та поранили щонайменше двох російських загарбників.
За день до цього, 12 червня, бойовики з РФ 12 разів порушили режим тиші та випустили 50 снарядів у сторону Луганського.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.