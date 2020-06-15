Першому заступнику начальника ДПС у Києві Миколі Ільяшенку, підозрюваному у спробі підкупу керівників САП та НАБУ, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою до 10 серпня з альтернативою внесення понад 84 млн грн застави.

Якщо цю суму буде внесено, він повинен за першим викликом з’являтися до слідчого чи суду, не перетинати межі Києва без відповідного дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, а також носити електронний браслет.

Окрім того, підозрюваний не має права спілкуватися з кимось щодо обставин справи – лише з адвокатами, слідчими, прокурорами та суддями.

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Наприкінці минулого тижня колишній високопосадовець намагався підкупити керівництво Національного антикорупційного бюро та голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, запропонувавши $6 млн хабара.

Зокрема, хабар пропонували за закриття справи проти екс-міністра екології Миколи Злочевського.

14 червня ВАСУ вже обрав запобіжний захід одному з підозрюваних – також 60 діб арешту, але інша сума застави – 40,3 млн грн.

Джерело: ВАСУ