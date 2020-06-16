Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве.

Жена президента находится в изоляции, под наблюдением врачей.

На данный момент диагноз Елены Зеленской: Covid-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести.

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Состояние первой леди стабильное, в дотации кислорода не нуждается.

Также вчера тесты на коронавирус сдавал Владимир Зеленский и дети — результаты отрицательные.

Коронавирус у Елены Зеленской обнаружили на прошлой неделе после ПЦР-обследования. Она чувствовала себя хорошо и у нее не было никаких симптомов.

Елена постоянно придерживалась правил карантина — как во время встреч, так и дома. Всем контактным лицам сообщили об опасности.