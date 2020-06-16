Олену Зеленську госпіталізовано до лікарні в місті Києві.
Дружина президента перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.
Наразі діагноз Олени Зеленської: Covid-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості.
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Стан першої леді стабільний, дотації кисню не потребує.
Також вчора тести на коронавірус здавав Володимир Зеленський та діти – результати негативні.
Коронавірус у Олени Зеленської виявили минулого тижня після ПЛР-обстеження. Вона почувалась добре та немала жодних симптомів.
Олена постійно дотримувалася правил карантину – як під час зустрічей, так і вдома. Усіх контактних осіб повідомили про небезпеку.