Бізнес-модель співпраці ОПЗ і АГТ цікава для обох сторін – Колот

В основу співпраці між Одеським припортовим заводом та компанією Агро Газ Трейдинг, яка є постачальником давальницької сировини для ОПЗ, покладений принцип довгострокового планування. Це дозволяє реалізувати таку бізнес-модель, яка цікава і для ОПЗ, і для АГТ.

Про це повідомив партнер компанії АГТ Володимир Колот в інтерв’ю РБК-Україна.

– Саме через неправильну та недалекоглядну співпрацю з партнерами після ЕРУ і до нас у заводу накопичилася така заборгованість перед постачальниками газу. Ці проекти не були успішними. В нас абсолютно інший комерційний підхід до роботи з ОПЗ, заснований на розрахунках та довгострокових прогнозах. У вартість послуги з переробки ми заклали дохідну частину для заводу, яка буде йти на погашення його заборгованості. Бізнес-модель нашої співпраці цікава для обох сторін, – відзначив Колот, відповідаючи на питання, чому АГТ розпочала співпрацю з ОПЗ, який до моменту підписання договору на поставку давальницької сировини мав борг у розмірі 2,2 млрд грн.

За словами Олександра Горбуненка, генерального директора та керівного партнера АГТ, всупереч зниженню цін на азотні добрива на світових ринках, співпраця з ОПЗ залишається економічно доцільною.

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– 15 липня 2019 року ми підписали договір, а запуск заводу стався 4 серпня. Робота з Одеським припортовим заводом для нас економічно доцільна, незважаючи на глобальне зниження ціни азотних добрив. Адже світові котирування цін на газ теж падають, але набагато більшими темпами. Тому маржа присутня, і вона нам цікава. Що стосується такого істотного фактору, як заборгованість перед національним монополістом газового ринку України, то насправді нас це не тільки не збентежило, але і підштовхнуло до ідеї підвищення своєї цінової пропозиції для ОПЗ в момент переговорів. У підсумку ми внесли в нього суму для погашення заборгованості перед Нафтогазом, що дозволило нам перемогти в конкурентній боротьбі та зробити кращу пропозицію серед дев’яти учасників переговорів влітку минулого року, – заявив Горбуненко.

Відзначимо, ОПЗ входить до переліку підприємств, які готують до приватизації. Радником з приватизації ОПЗ є компанія Pericles Group Advisory.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з 1 липня в Україні має запрацювати повноцінний ринок газу для населення.