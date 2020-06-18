Сегодня, 18 июня, Верховная Рада рассматривает обновленную программу правительства, которую еще вчера сначала отклонил, а затем поздно вечером поддержал Комитет парламента по вопросам экономического развития. Если нардепы не проголосуют за программу, правительство потеряет политическую поддержку, и имеет все шансы уйти в отставку.

Факты ICTV попытались разобраться, что не так с этой программой, которую еще в апреле подали в Раду, но 12 из 23 комитетов выразили недовольство.

Программа противоречит меморандуму с МВФ

— Думаю, не стоит рассчитывать, что эта программа будет принята. Я вам скажу, какие у меня претензии к тем, кто формировал программу и подписывал меморандум с МВФ. Эти два документа противоречат друг другу, — заявил Фактам ICTV глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Такого же мнения придерживается и нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.

— В документе говорится, что следует пересмотреть бюджет, но мы это недавно уже один раз сделали. Второй пункт — это программа кредитования малого и среднего бизнеса, а Министерство финансов заявило, что мы аж 600 таких кредитов выдали, — отметил Железняк.

Также, по его словам, не вызывает доверия раздел о борьбе с коррупцией, так как там значится лишь принятие Антикоррупционной стратегии.

— Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы хотя бы не противоречить меморандуму с МВФ. Это набор фантазий на тему: Если бы у меня были деньги. Мне кажется, что программа провалится с треском, — заявил нардеп от фракции Голос.

По словам Наталухи, в программе хоть и звучат правильные вещи, в частности уменьшение налогового давления, запуск индустриальных парков и социально-экономических зон, стимулирование бизнеса за счет кредитования, однако выполнить эти условия невозможно. Дело в том, что они прямо противоречат меморандуму с Международным валютным фондом, который Кабмин подписал накануне.

Читайте: Может ли Украина выполнить условия МВФ и нужно ли продолжать сотрудничество

Так, в документе МВФ говорится о сокращении банковских кредитов относительно ВВП (до 24,5% в 2019 году, до 23,1% в 2020-м, до 18,5% в 2021-м). В 2015 году этот показатель достигал 51,2%.

— Это означает, что объем кредитов в структуре внутреннего валового продукта будет постоянно уменьшаться. Мы говорим, что следует стимулировать промышленность и экономику, что надо вливать деньги в реальный сектор, и об этом говорится в программе, а потом мы снова открываем меморандум, а там установлены количественные критерии для темпов инфляции, для чистых внутренних активов Нацбанка и для международных резервов. Это имеет рестрикционный характер, — рассказал Дмитрий Наталуха.

В этих условиях реальный ВВП Украины после падения на 8,2% в 2020 году вырастет лишь на 1,1% в 2021-м, 3% в 2022-м, 3,4% в 2022-м и 3,8% в 2024-м. То есть, по прогнозам МВФ, реальный ВВП Украины достигнет уровня 2019-го только в 2024-м.

— Программа МВФ на период до 2023 года содержит сценарий монетарного сжатия и недействующего банковского кредитования экономики, что будет блокировать восстановление производства, промышленности, — заявил Наталуха.

Кабмин подписал меморандум с МВФ и свою программу, которые противоречат друг другу. Поэтому возникает логичный вопрос, какой документ правительство планирует выполнять?

— Так же со специальными экономическими зонами и индустриальными парками, меморандум МВФ прямо запрещает их создание. Налоговые льготы, смягчение в пределах индустриальных парков через призму меморандума также запрещено, — отметил Дмитрий Наталуха.

Кризис в энергетике

Еще одним камнем преткновения является пункт посвященный преодолению кризиса в энергетике.

Так, профильное министерство Кабмина сначала ограничило работу украинских АЭС почти вдвое. Однако это не привело к остановке работающих на дорогом “зеленом” тарифе солнечных станций ДТЭК и других компаний.

Таким образом государство поддержало частного монополиста на рынке, а стоимость электроэнергии для предприятий значительно возросла.

Кабмин в своей программе изложил план действий, как обеспечить финансовую стабильность энергетики в условиях кризиса. Среди прочего, есть и пункт повышения тарифов на электроэнергию для населения.

Хотя Денис Шмыгаль уверял, что повышения тарифа для населения не будет.

Что такое правительственная программа и почему она так важна?

Программа деятельности правительства — документ, который должен показывать стратегию и тактику Кабмина на ближайший год. Это должен быть один из важнейших для государства документов, поскольку именно он определяет направление деятельности правительства, развитие экономики страны, а также пути решения насущных проблем.

В украинской Конституции правительственная программа упоминается трижды: программу принимает парламент; Рада не может рассматривать вопрос об ответственности правительства в течение года после одобрения программы; премьер направляет работу правительства по выполнению программы.

Согласно закону о Кабмине, программа должна базироваться на согласованных политических позициях и программных задачах коалиции. Чтобы принять правительственную программу, ее должны поддержать на голосовании в Раде 226 нардепов.

Если программу не примут, что дальше?

Ничего особенного не произойдет, правительство продолжит свою работу, но без программы и иммунитета.

Если Рада провалит голосование за программу, то это не является основанием для отставки Кабмина.

Однако правительство теряет иммунитет на год, поэтому депутаты в любой момент могут инициировать отставку Кабмина.

— Да, они могут работать без программы, да, мы можем сейчас в любой момент инициировать их отставку. В этом случае юридическая часть остается неизменной, кроме того, что это условно первый звоночек к недоверию правительству. Однако вы не найдете в истории Украины премьера, когда не принималась программа. В кризис они потеряли поддержку Рады. Будет ли отставка правительства: это зависит от коалиции, — заявил депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

Программу действий Кабмин подал в Раду еще в апреле, однако нардепы были недовольны документом. Сначала комитет евроинтеграции отправил на доработку программу деятельности Кабинета министров. В целом 12 из 23 комитетов Рады выразили неудовлетворенность по поводу программы.

На заседании 4 июня Верховная Рада снова отправила на доработку программу деятельности Кабинета министров.

Евгения Шапоренко