Сьогодні, 18 червня, Верховна Рада розглядає оновлену програму уряду, яку ще вчора спочатку відхилив, а потім пізно ввечері підтримав Комітет парламенту з питань економічного розвитку. Якщо нардепи не проголосують за програму, уряд позбавиться політичної підтримки, та має усі шанси піти у відставку.

Факти ICTV спробували розібратися, що не так з цією програмою, яку ще у квітні подали до Ради, але 12 із 23 комітетів висловили невдоволення.

Програма суперечить меморандуму з МВФ

– Думаю, не варто розраховувати, що ця програма буде ухвалена. Я вам скажу, які у мене претензії до тих, хто формував програму та підписував меморандум з МВФ. Ці два документи суперечать один одному, – заявив Фактам ICTV глава Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Такої самої думки дотримується і нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк.

– У документі йдеться, що варто переглянути бюджет, проте ми це нещодавно вже один раз зробили. Другий пункт – це програма кредитування малого і середнього бізнесу, а Міністерство фінансів заявило, що ми аж 600 таких кредитів видали, – зазначив Железняк.

Також, за його словами, не викликає довіри розділ про боротьбу з корупцією, бо там значиться лише ухвалення Антикорупційної стратегії.

– Не потрібно бути семи п’ядей у ​​чолі, щоб хоча б не суперечити меморандуму з МВФ. Це набір фантазій на тему: Якби у мене були гроші. Мені здається, що програма провалиться з тріском, – заявив нардеп від фракції Голос.

За словами Наталухи, у програмі хоч і звучать правильні речі, зокрема зменшення податкового тиску, запуск індустріальних парків та соціально-економічних зон, стимулювання бізнесу коштом кредитування, проте виконати ці умови неможливо. Справа у тому, що вони прямо суперечать меморандуму з Міжнародним валютним фондом, який Кабмін підписав напередодні.

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Так, у документів МВФ йдеться про скорочення відношення банківських кредитів до ВВП (до 24,5% у 2019 році, до 23,1% у 2020-му, до 18,5% у 2021-му). У 2015 році цей показник сягав 51,2%.

– Це означає, що обсяг кредитів у структурі внутрішнього валового продукту буде постійно зменшуватися. Ми говоримо, що варто стимулювати промисловість та економіку, що треба вливати гроші у реальний сектор, і про це йдеться у програмі, а потім ми знову відкриваємо меморандум, а там встановлені кількісні критерії для темпів інфляції, для чистих внутрішніх активів Нацбанку та для міжнародних резервів. Це має рестрикційний характер, – розповів Дмитро Наталуха.

У цих умовах реальний ВВП України після падіння на 8,2% у 2020 році зросте лише на 1,1% у 2021-му, 3% у 2022-му, 3,4% у 2022-му і 3,8% у 2024-му. Тобто, за прогнозами МВФ, реальний ВВП України досягне рівня 2019 року лише у 2024-му.

– Програма МВФ на період до 2023 року містить сценарій монетарного стиснення і недіючого банківського кредитування економіки, що блокуватиме відновлення виробництва, промисловості, – заявив Наталуха.

Кабмін підписав меморандум з МВФ та свою програму, які суперечать один одному. Тому виникає логічне запитання, який документ планує виконувати?

– Так само зі спеціальними економічними зонами та індустріальними парками, меморандум МВФ прямо забороняє їх створення. Податкові пільги, пом’якшення в межах індустріальних парків через призму меморандуму також заборонено, – зазначив Дмитро Наталуха.

Криза в енергетиці

Ще одним каменем спотикання є пункт присвячений подоланню кризи в енергетиці.

Так, профільне міністерство Кабміну спочатку обмежило роботу українських АЕС майже вдвічі. Однак це не привело до зупинки працюючих на дорогому “зеленому” тарифі сонячних станцій ДТЕК та інших компаній.

У такий спосіб держава підтримала приватного монополіста на ринку, а вартість електроенергії для підприємств значно зросла.

Кабмін у своїй програмі виклав план дій, як забезпечити фінансову стабільність енергетики в умовах кризи. Серед іншого, є і пункт зростання тарифів на електроенергію для населення.

Хоча Денис Шмигаль запевняв, що зростання тарифу для населення не буде.

Що таке урядова програма і чому вона така важлива?

Програма діяльності уряду – документ, що має показувати стратегію і тактику Кабміну на найближчий рік. Це мав би бути один із найважливіших для держави документів, оскільки саме він визначає напрям діяльності уряду, розвиток економіки країни, а також шляхи вирішення нагальних проблем.

В українській Конституції урядова програма згадується тричі: програму ухвалює парламент; Рада не може розглядати питання про відповідальність уряду протягом року після схвалення програми; прем’єр спрямовує роботу уряду на виконання програми.

Згідно із законом про Кабмін, програма має базуватися на узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях коаліції. Аби схвалити урядову програму, її мають підтримати на голосуванні 226 нардепів.

Якщо програму не ухвалять, що далі?

Нічого особливого не відбудеться, уряд продовжить свою роботу, проте без програми та імунітету.

Якщо Рада провалить голосування за урядову програму, то це не є підставою для відставки Кабміну.

Однак уряд втрачає імунітет на рік, тому депутати у будь-який момент можуть ініціювати відставку Кабміну.

– Так, вони можуть працювати без програми, так, ми можемо зараз в будь-який момент ініціювати їх відставку. У цьому разі юридична частина залишається незмінною, крім того, що це умовно перший дзвіночок до недовіри уряду. Однак ви не знайдете в історії України прем’єра, коли не була ухваленою програма. Під час кризи вони втратили підтримку Ради. Чи буде відставка уряду: це залежить від коаліції, – заявив депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

Програму дій Кабмін подав до Ради ще у квітні, проте нардепи були незадоволені документом. Спочатку комітет євроінтеграції відправив на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів. Загалом 12 з 23 комітетів Ради висловили невдоволення з приводу програми.

На засіданні 4 червня Верховна Рада знову відправила на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів.

Євгенія Шапоренко