Оснований для отставки правительства нет – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не видит причин для отставки правительства.

По его словам, по программе, которую не поддержала Рада, правительство все равно будет работать.

— Это наша программа и наш план действий, — сказал Шмыгаль.

Также премьер-министр добавил, что, несмотря на несогласие поддержать программу, правительство все равно продолжит работу с парламентом.

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По словам Шмыгаля, депутаты опасаются возможных кадровых изменений, поэтому за программу не проголосовали. Однако премьер-министр отметил, что оснований для отставки правительства он не видит.

Правительственная программа

В апреле 2020 года Кабмин отправил в Раду программу действий. Тогда комитет евроинтеграции отдал документ на доработку. Недовольны программой были 12 из 23 комитетов Рады.

18 июня народные депутаты не поддержали голосование за принятие плана действий правительства Дениса Шмыгаля.