Підстав для відставки уряду немає – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не бачить причин для відставки уряду.

За його словами, за програмою, яку не підтримала Рада, уряд все одно працюватиме.

– Це наша програма і наш план дій, – сказав Шмигаль.

Також прем’єр-міністр додав, що, незважаючи на незгоду підтримати програму, уряд все одно продовжить роботу з парламентом.

Читайте: Кабмін не реалізує програму через МВФ і протест у Раді – що чекає уряд

За словами Шмигаля, депутати побоюються можливих кадрових змін, тому за програму не проголосували. Однак прем’єр-міністр зазначив, що підстав для відставки уряду він не бачить.

Урядова програма

У квітні 2020 року Кабмін відправив у Раду програму дій. Тоді комітет євроінтеграції віддав документ на доопрацювання. Незадоволені програмою були 12 з 23 комітетів Ради.

18 червня народні депутати не підтримали голосування за ухвалення плану дій уряду Дениса Шмигаля.