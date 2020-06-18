Підстав для відставки уряду немає – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не бачить причин для відставки уряду.
За його словами, за програмою, яку не підтримала Рада, уряд все одно працюватиме.
– Це наша програма і наш план дій, – сказав Шмигаль.
Також прем’єр-міністр додав, що, незважаючи на незгоду підтримати програму, уряд все одно продовжить роботу з парламентом.
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За словами Шмигаля, депутати побоюються можливих кадрових змін, тому за програму не проголосували. Однак прем’єр-міністр зазначив, що підстав для відставки уряду він не бачить.
Урядова програма
У квітні 2020 року Кабмін відправив у Раду програму дій. Тоді комітет євроінтеграції віддав документ на доопрацювання. Незадоволені програмою були 12 з 23 комітетів Ради.
18 червня народні депутати не підтримали голосування за ухвалення плану дій уряду Дениса Шмигаля.