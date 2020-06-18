Нардепы не поддержали голосование за принятие плана действий правительства Дениса Шмыгаля.

Фракции Голос, Батькивщина и ОПЗЖ не голосовали за программу деятельности Кабинета министров.

Нардепы оппозиционных партий заявляли, что правительство Шмыгаля не заслуживает на иммунитет и должно уйти в отставку.

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Европейская солидарность заявила, что нардепы уже собрали 80 подписей за отставку Кабмина.

Правительственная программа

Программу действий Кабмин подал в Раду еще в апреле, однако нардепы были недовольны документом. Сначала комитет евроинтеграции отправил на доработку программу деятельности Кабинета министров. В целом 12 из 23 комитетов Рады выразили неудовлетворенность по поводу программы.

На заседании 4 июня Верховная Рада также отправила на доработку программу деятельности Кабинета министров.