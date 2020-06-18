Нардепи не підтримали ухвалення плану дій уряду Дениса Шмигаля.

Фракції Голос, Батьківщина та ОПЗЖ не голосували за програму діяльності Кабінету міністрів.

Нардепи опозиційних партій заявляли, що уряд Шмигаля не заслуговує на імунітет та повинен піти у відставку.

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Європейська солідарність заявила, що нардепи уже зібрали 80 підписів за відставку Кабміну Шмигаля.

Урядова програма

Програму дій Кабмін подав до Ради ще у квітні місяці, проте нардепи були незадоволені документом. Спочатку комітет євроінтеграції відправив на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів. Загалом 12 з 23 комітетів Ради висловили невдоволення з приводу програми.

На засіданні 4 червня Верховна Рада також відправила на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів.