Половина українців вважають, що в Україні напружена ситуація – дослідження

Більше половини українців вважають, що ситуація в Україні йде у неправильному напрямку.

54% опитаних вважають ситуацію напруженою, а критичною і вибухонебезпечною майже 14%, йдеться в дослідженні центру соціального моніторингу.

Спокійною ситуацію назвали 24% опитаних, благополучною – 1,3%.

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4,5% людей не змогли відповісти на запитання.

– Під час опитування люди описували ситуацію таким словами – корупція, безробіття,тарифи, економіка та війна, – заявила голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка Ольга Балакірєва.

В ході дослідження 10-19 червня 2020 року методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондента було опитано 3 037 осіб у всіх регіонах України. Окрім окупованих територій Луганської і Донецької областей та Криму.

Статистична похибка вибірки: 1,1-1,9%.

Опитування про розвал СРСР

Половина українців – 50,1% не шкодують про розпад СРСР, а 33,5% – шкодують.

Серед громадян України, які голосували за Володимира Зеленського 52,7% не шкодують, що Радянський союз розпався, 28,7% – шкодують.

Такі дані у Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Найбільша кількість виборців жалкують про те, що не живуть в СРСР, сердь тих, хто голосував за кандидата на пост президента від фракції Опозиційна платформа – За життя Юрія Бойка