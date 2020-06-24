Укрзализныця запускает поезда во Львов – когда и маршруты

С 26 июня Укрзализныця восстанавливает курсирование поездов во Львов.

Об этом сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик.

Компания возобновит рейсы четырех поездов:

№743/744 Дарница, Киев — Львов (Интерсити+)

№715/716 Киев – Львов (Интерсити+)

№91/92 Киев — Львов

№12/11 Львов — Одесса.

Читайте: На Винничине Укрзализныця возобновляет движение поездов

Юрик отметил, что с 26 июня поезда, которые раньше ездили через Львов без остановки, восстановят ее.

По его словам, купить билеты можно будет с 24 июня после 11.00.

Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение между областями после карантина 1 июня. Билеты поступили в продажу 26 мая.

Изначально были запущены поезда, которые ездили по 30 направлениям — это 40 поездов дальнего следования, а также 214 пригородных поездов.

В поездах действуют противоэпидемические правила, при несоблюдении которых, человека не пустят в вагон. Чтобы попасть внутрь билета и паспорта недостаточно. Надо обязательно быть в маске и пройти температурный контроль.

Рекомендуется иметь медицинские перчатки.