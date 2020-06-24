Укрзализныця запускает поезда во Львов – когда и маршруты

С 26 июня Укрзализныця восстанавливает курсирование поездов во Львов.
Об этом сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик.
Компания возобновит рейсы четырех поездов:
- №743/744 Дарница, Киев — Львов (Интерсити+)
- №715/716 Киев – Львов (Интерсити+)
- №91/92 Киев — Львов
- №12/11 Львов — Одесса.
Читайте: На Винничине Укрзализныця возобновляет движение поездов
Юрик отметил, что с 26 июня поезда, которые раньше ездили через Львов без остановки, восстановят ее.
По его словам, купить билеты можно будет с 24 июня после 11.00.
Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение между областями после карантина 1 июня. Билеты поступили в продажу 26 мая.
Изначально были запущены поезда, которые ездили по 30 направлениям — это 40 поездов дальнего следования, а также 214 пригородных поездов.
В поездах действуют противоэпидемические правила, при несоблюдении которых, человека не пустят в вагон. Чтобы попасть внутрь билета и паспорта недостаточно. Надо обязательно быть в маске и пройти температурный контроль.
Рекомендуется иметь медицинские перчатки.