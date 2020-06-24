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Факти / Україна

Укрзалізниця запускає поїзди до Львова – коли і маршрути

З 26 червня Укрзалізниця відновлює курсування поїздів до Львова.

Про це повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.

Компанія відновить рейси чотирьох поїздів:

  • №743/744 Дарниця, Київ — Львів (Інтерсіті+)
  • №715/716 Київ — Львів (Інтерсіті+)
  • №91/92 Київ — Львів
  • №12/11 Львів — Одеса.

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Юрик зазначив, що з 26 червня поїзди, які раніше їздили через Львів без зупинки, відновлять її.

За його словами, купити квитки можна буде з 24 червня після 11.00.

Укрзалізниця відновила залізничне сполучення між областями після карантину 1 червня. Квитки надійшли в продаж 26 травня.

Спочатку були запущені поїзди, які їздили 30 напрямками – це 40 поїздів далекого прямування, а також 214 приміських поїздів.

У поїздах діють протиепідемічні правила, при недотриманні яких, людину не пустять у вагон. Щоб потрапити всередину квитка і паспорта недостатньо. Треба обов’язково бути в масці і пройти температурний контроль.

Рекомендується мати медичні рукавички.

Джерело: Укрзалізниця

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