Сергей Шкарлет: биография нового и.о. министра образования

Исполняющий обязанности министра образования 48-летний Сергей Шкарлет связан с Партией регионов.

48-летний Сергей Шкарлет заменит Любомира Мандзий в должности, которая станет его заместителем.

В то же время он является самым молодым ректором в Украине. Возглавил Черниговский государственный технологический университет в 2010 году.

Кто такой Шкарлет?

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Уроженец города Коканда в Узбекистане, выпускник Киевского политеха. Работал инженером на НПК Прогресс, затем перешел в университет. До 2010 года был на разных должностях, получил вторую специальность — экономист.

В 2010 году избрался в областной совет Черниговской области от Партии регионов. Заявил тогда журналистом, что стал сторонником регионалов в 2004 году.

В то же время, в 2015 году, это не помешало ему обратись в облсовет уже от Блока Петра Порошенко. Но стать депутатом у него не получилось.

Декларация Сергея Шкарлета

Согласно декларации за 2019 год, у министра нет имущества. Он живет в квартире жены на 77 кв. м.

Есть два автомобиля — Toyota Land Cruiser 200 2011 года выпуска и Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года. У жены — Ford Kuga Titanium 2012 года.

В прошлом году он получил 509 тыс. грн зарплаты.

Назначение Шкарлета в Раде

Сергей Шкарлет должен был стать министром образования еще в начале месяца. Но в Верховной Раде отказались назначать его на должность, несмотря на то что это рекомендация президента Владимира Зеленского.

Восстал председатель комитета образования Сергей Бабак. Против него его однопартийцы из Слуги народа даже начали собирать подписи за отставку из комитета.

В конце 25 июня Кабинет министров назначил Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.