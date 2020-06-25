Сергій Шкарлет: біографія нового в.о. міністра освіти

Виконувач обов’язків міністра освіти Сергій Шкарлет пов’язаний з Партією регіонів.

48-річний Сергій Шкарлет замінить Любомиру Мандзій на посаді, яка стане його заступником.

Водночас він є наймолодшим ректором в Україні. Очолив Чернігівський державний технологічний університет у 2010 році.

Хто такий Шкарлет?

Уродженець міста Коканда в Узбекистані, випускник Київського політеху. Працював інженером на НВК Прогрес, потім перейшов в університет. До 2010 року був на різних посадах, здобув другу вищу освіту економіста.

Читайте: Хто може очолити Міністерство освіти: Зеленський назвав три кандидатури

У 2010 році обрався до обласної ради Чернігівської області від Партії регіонів. Заявив тоді журналістом, що став прихильником регіоналів в 2004 році.

Водночас, у 2015 році, це не завадило йому обратись до облради вже від Блоку Петра Порошенка. Але стати депутатом у нього не вийшло.

Декларація Сергія Шкарлета

Згідно з декларацією за 2019 рік, у міністра немає майна.

Квартира площею 77 кв. м записана на дружину.

Зате у Шкарлета два автомобілі – Toyota Land Cruiser 200 2011 року випуску і Mitsubishi Pajero Wagon 2013 року. У дружини – Ford Kuga Titanium 2012 року.

За 2019 рік він отримав 509 тис. грн зарплати.

Призначення Шкарлета у Раді

Сергій Шкарлет мав стати міністром освіти ще на початку місяця. Але у Верховній Раді відмовились призначати його на посаду, незважаючи на те, що це рекомендація президента Володимира Зеленського.

Повстав голова комітету освіти Сергій Бабак. Проти нього його однопартійці з Слуги народу навіть почали збирати підписи за відставку з комітету.

Врешті 25 червня Кабінет міністрів призначив Сергія Шкарлета виконувачем обов’язків міністра освіти і науки.