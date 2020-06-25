Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянске.

Это решение было принято после того, как в городе ослабили карантин.

— Сейчас восстановлены остановки на станции Славянск поездов дальнего следования №1 / 2 Ивано-Франковск — Константиновка, №712 / 711 Киев — Константиновка и №126 / 125 Киев — Константиновка, — отметили в Укрзализныце.

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Также возобновили работу остановки пригородных поездов:

№6018 Фенольная — Лиман;

№6225 Святогорск — Краматорск;

№6002 Славянск — Святогорск;

№ 6208 Славянск — Курдюмовка;

№6231 Святогорск — Скотувата;

№6244 Скотувата — Близнецы;

№6251 Близнецы — Скотувата;

№6072 Скотувата — Славянск;

№6004 Константиновка — Святогорск;

№6249 Лиман — Фенольная;

№6219 Лиман — Близнецы

Продажу билетов в Славянск приостановили еще 6 июня.

Правила пользования Укрзализныцей

По новым правилам Укрзализныци, чтобы зайти в вагон, билета и паспорта теперь будет недостаточно.

Обязательно нужно надеть маску. Рекомендуется иметь медицинские перчатки, а также пройти температурный контроль.