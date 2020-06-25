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Факты / Украина

Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск

Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянске.

Это решение было принято после того, как в городе ослабили карантин.

— Сейчас восстановлены остановки на станции Славянск поездов дальнего следования №1 / 2 Ивано-Франковск — Константиновка, №712 / 711 Киев — Константиновка и №126 / 125 Киев — Константиновка, — отметили в Укрзализныце.

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Также возобновили работу остановки пригородных поездов:

  • №6018 Фенольная — Лиман;
  • №6225 Святогорск — Краматорск;
  • №6002 Славянск — Святогорск;
  • № 6208 Славянск — Курдюмовка;
  • №6231 Святогорск — Скотувата;
  • №6244 Скотувата — Близнецы;
  • №6251 Близнецы — Скотувата;
  • №6072 Скотувата — Славянск;
  • №6004 Константиновка — Святогорск;
  • №6249 Лиман — Фенольная;
  • №6219 Лиман — Близнецы

Продажу билетов в Славянск приостановили еще 6 июня.

Правила пользования Укрзализныцей

По новым правилам Укрзализныци, чтобы зайти в вагон, билета и паспорта теперь будет недостаточно.

Обязательно нужно надеть маску. Рекомендуется иметь медицинские перчатки, а также пройти температурный контроль.

Источник: Укрзализныця

Фото: Dreamstime

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