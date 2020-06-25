Укрзалізниця відновила продаж квитків до Слов’янську.

Це рішення ухвалили після того, як у місті послабили карантинні обмеження.

– Наразі відновлені зупинки на станції Слов’янськ поїздів далекого прямування №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, №712/711 Київ – Костянтинівка та №126/125 Київ – Костянтинівка, – зазначили в Укрзалізниці.

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Також відновили роботу зупинки приміських поїздів:

№6018 Фенольна – Лиман;

№6225 Святогірськ – Краматорськ;

№6002 Слов’янськ – Святогірськ;

№ 6208 Слов’янськ – Курдюмівка;

№6231 Святогірськ – Скотувата;

№6244 Скотувата – Близнюки;

№6251 Близнюки – Скотувата;

№6072 Скотувата – Слов’янськ;

№6004 Костянтинівка – Святогірськ;

№6249 Лиман – Фенольна;

№6219 Лиман – Близнюки

Продаж квитків до Слов’янська призупинили ще 6 червня.

Правила користування Укрзалізницею

За новими правилами Укрзалізниці, щоб зайти до вагону квитка та паспорта тепер буде недостатньо.

Обов’язково треба вдягнути маску. Рекомендовано мати медичні рукавиці, а також пройти температурний контроль.