Укрзалізниця відновила продаж квитків до Слов’янську.
Це рішення ухвалили після того, як у місті послабили карантинні обмеження.
– Наразі відновлені зупинки на станції Слов’янськ поїздів далекого прямування №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, №712/711 Київ – Костянтинівка та №126/125 Київ – Костянтинівка, – зазначили в Укрзалізниці.
Читайте: Нові потяги та щоденні рейси на південь: Укрзалізниця анонсувала зміни
Також відновили роботу зупинки приміських поїздів:
- №6018 Фенольна – Лиман;
- №6225 Святогірськ – Краматорськ;
- №6002 Слов’янськ – Святогірськ;
- № 6208 Слов’янськ – Курдюмівка;
- №6231 Святогірськ – Скотувата;
- №6244 Скотувата – Близнюки;
- №6251 Близнюки – Скотувата;
- №6072 Скотувата – Слов’янськ;
- №6004 Костянтинівка – Святогірськ;
- №6249 Лиман – Фенольна;
- №6219 Лиман – Близнюки
Продаж квитків до Слов’янська призупинили ще 6 червня.
Правила користування Укрзалізницею
За новими правилами Укрзалізниці, щоб зайти до вагону квитка та паспорта тепер буде недостатньо.
Обов’язково треба вдягнути маску. Рекомендовано мати медичні рукавиці, а також пройти температурний контроль.