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Факти / Україна

Укрзалізниця відновила продаж квитків у Слов’янськ

Укрзалізниця відновила продаж квитків до Слов’янську.

Це рішення ухвалили після того, як у місті послабили карантинні обмеження.

– Наразі відновлені зупинки на станції Слов’янськ поїздів далекого прямування №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, №712/711 Київ – Костянтинівка та №126/125 Київ – Костянтинівка, – зазначили в Укрзалізниці.

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Також відновили роботу зупинки приміських поїздів:

  • №6018 Фенольна – Лиман;
  • №6225 Святогірськ – Краматорськ;
  • №6002 Слов’янськ – Святогірськ;
  • № 6208 Слов’янськ – Курдюмівка;
  • №6231 Святогірськ – Скотувата;
  • №6244 Скотувата – Близнюки;
  • №6251 Близнюки – Скотувата;
  • №6072 Скотувата – Слов’янськ;
  • №6004 Костянтинівка – Святогірськ;
  • №6249 Лиман – Фенольна;
  • №6219 Лиман – Близнюки

Продаж квитків до Слов’янська призупинили ще 6 червня.

Правила користування Укрзалізницею 

За новими правилами Укрзалізниці, щоб зайти до вагону квитка та паспорта тепер буде недостатньо.

Обов’язково треба вдягнути маску. Рекомендовано мати медичні рукавиці, а також пройти температурний контроль.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Dreamstime

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