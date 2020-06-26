Голова парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що проти неї використовується “організований булінг”.

Різка реакція громадськості сталася після висловлювання Третьякової про дітей “дуже низької якості”.

На свій захист, вона заявила, що змогла “витягнути в життя” чотирьох дітей, ніколи не брала лікарняних, не отримувала виплат на виховання і працювала не менше 50-60 годин на тиждень.

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У той же час Третьякова визнала, що вона вибрала невдало слова.

– Хто з нас не помиляється, тим більше в момент довгих публічних виступів? І так. Я не ідеальна. І не хочу. Просто роблю те, що можу на тому місці, в якому перебуваю, – написала вона.

Під час конференції 29 травня Третьякова заявила, що

– Коли ми демографічно надаємо кошти, які використовуються сім’єю не для того, щоб надати дитині рівні права, освіту, а народжують дитину, щоб отримати матеріальну допомогу. То ми отримуємо, я скажу так жорстко, дітей дуже низької якості, які теж сідають на публічні кошти, – сказала вона.

24 червня постійна комісія Ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з відкритим листом, вимагаючи звільнити Галину Третьякову з посади голови Комітету.