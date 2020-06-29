Ситуация на Донбассе: семь вражеских обстрелов, ранены двое военных

29 июня боевики обстреливали позиции ВСУ на Донбассе из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За день враг семь раз нарушил режим тишины в зоне ООС.

В результате этих провокаций ранены двое украинских военнослужащих. Оба доставлены в госпиталь.

Луганское направление

Еще утром оккупанты дважды обстреляли украинские позиции вблизи Хутора Вольного со станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Трижды — в районе Крымского. Здесь враг применил автоматические станковые гранатометы, стрелковое оружие, а затем запрещенные 120-миллиметровые минометы.

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Донецкое направление

Неподалеку Березового боевики дважды открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

В ход шли ПТРК, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В то же время наши бойцы открывали огонь в ответ, потери противника уточняются.

На Донбассе 28 июня враг 12 раз нарушил режим прекращения огня, погиб один украинский воин, еще троих бойцов госпитализировали с ранениями.

Оккупанты также использовали в зоне ООС запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120 и 82 мм.

Источник: ООС