Ситуація на Донбасі: сім ворожих обстрілів, поранено двох військових

29 червня бойовики обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів, а також гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За день ворог сім разів порушив режим тиші в зоні ООС.

Внаслідок цих провокацій поранено двох українських військовослужбовців. Обох доправили до шпиталю.

Луганський напрямок

Ще зранку окупанти двічі обстріляли українські позиції поблизу Хутора Вільного зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Тричі – в районі Кримського. Тут ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку зброю, а потім заборонені 120-міліметрові міномети.

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Донецький напрямок

Неподалік Березового бойовики двічі відкривали вогонь в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід.

В хід йшли ПТРК, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Водночас наші бійці відкривали вогонь у відповідь, втрати противника уточнюються.

На Донбасі 28 червня ворог 12 раз порушив режим припинення вогню, загинув один український воїн, ще трьох бійців госпіталізували з пораненнями.

Окупанти також використовували у зоні ООС заборонені Мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120 і 82 мм.

Джерело: ООС