Якщо Крим і Донбас змусять голосувати за продовження влади Путіна, будуть санкції – МЗС

Київ попередив Москву про політичні та правові наслідки в разі, якщо Росія організує голосування про внесення змін до Конституції РФ на території анексованого Криму та окупованого Донбасу.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

За його словами, світова спільнота не визнає результати голосування за продовження термінів президентства Володимира Путіна, яке Росія організовує на українських територіях.

Також Київ попередив Москву, про те, що за такі дії окупанту може загрожувати посилення санкцій.

Із закликом відреагувати на організацію голосування Україна вже звернулася до міжнародних партнерів, додав Боднар.

– Упевнений, що світова спільнота справедливо побачить, наскільки російська влада намагається примушувати населення на окупованих територіях здійснювати політичні кроки на користь кремлівського керівництва, – пояснив він.

Заява Верховної Ради

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови №3736 про заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування щодо поправок до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України – в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

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У Держдумі хочуть, щоб Донбас голосував за Конституцію РФ

У Держдумі РФ заявили, що російська влада повинна організувати для жителів Донбасу з путінськими паспортами можливість голосувати за поправки до Конституції РФ.

Зі свого боку прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що за це питання повинна взятися ЦВК РФ, яка організовує голосування громадян у Росії.

Також РосЗМІ пишуть, що до участі в голосуванні готуються жителі анексованого Криму.

Росіяни підуть на дільниці, щоб проголосувати за зміни до Конституції РФ, 1 липня.