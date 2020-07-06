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Факты / Украина

Работу ночных клубов в Украине будет усиленно проверять полиция

Полиция будет тщательно проверять работу развлекательных заведений, в частности ночных клубов, кафе и ресторанов, чтобы они не превратились в места, где люди массово заражаются коронавирусом. Сейчас в Украине только в Харькове и Львове из-за карантина запретили работу ночных клубов после 22.00.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совещания 6 июля.

— Надо требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти с болезнью, от которой пока нет вакцины, — отметил Владимир Зеленский.

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По информации Нацполиции, вопросы работы развлекательных заведений не во всех регионах регламентированы. В частности, в Херсонской и Сумской областях не определенно время для их работы.

Кроме того, правоохранители уже проверяли некоторые клубы, которые были открыты после 22.00. По этим фактам были составлены протоколы.

В Украине из-за сложной эпидситуации не спешат предоставлять разрешение на полноценную работу развлекательных заведений.

Хотя в Киеве 6 июля ослабили карантин.

В городе позволили работу кафе и ресторанов после 22.00, однако с соблюдением санитраных норм.

Источник: Офис президента

Фото: Pixabay

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