Ресторанам, кафе и развлекательным заведениям Киева разрешили работать после 22 часов, однако с соблюдением всех санитарных норм.

Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города.

— Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города разрешила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам, и театрам работать после 22 часов. С соблюдением санитарных норм и регламентов, — рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

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Столичный мэр добавил, что ограничения во времени работы еще действуют для развлекательных заведений — работать могут только до 22.00.

— Работа же развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22 часов, — уточнил Кличко.

Решение Минздрава

Министерство здравоохранения обнародовало данные, по которым Киев соответствует всем показателям для ослабления карантина.

Так, количество тестирований, проведенных в столице, достигает 88,22 на 100 тыс. населения (норма — минимум 24).

Процент выявленных случаев составляет 5,4% за 11 возможных, а заполненность коек не превышает 50%.