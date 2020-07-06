Ресторанам, кафе та розважальним закладам Києва дозволили працювати після 22 години, однак з дотриманням усіх санітарних норм.

Таке рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій міста.

– Сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста дозволила ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам і театрам працювати після 22 години. З дотриманням санітарних норм і регламентів, – розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

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Столичний голова додав, що обмеження у часі роботи ще мають розважальні заклади – працювати можуть лише до 22.00.

– Робота ж розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів обмежені до 22 години, додав Кличко.

Рішення МОЗ

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило данні, за якими Київ відповідає усім показникам для послаблення карантину.

Так, кількість тестувань, проведених у столиці, сягає 88,22 на 100 тис. населення (норма – мінімум 24).

Відсоток виявлених випадків складає 5,4% за 11 можливих, а заповненість ліжок не перевищує 50%.