7 июля оккупанты семь раз открывали огонь в зоне ООС на Донбассе, применяя против сил ВСУ запрещенное вооружение.

С начала суток в результате этих обстрелов ранены четверо украинских военнослужащих. Все госпитализированы. Сейчас их состояние здоровья врачами оценивается как удовлетворительное.

По данным штаба ООС, еще утром враг полтора часа обстреливал украинские позиции под Новотошковским с артиллерии калибра 122 и 120 мм, а также 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и пулеметов.

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Оккупанты прибегали к вооруженным провокациям в районе Старогнатовки, Водяного, Богдановки и Авдеевки. На них украинские бойцы дали достойный ответ. Потери противника уточняются.

На участках разведения сил №1, №2 и №3 сохранялась тишина.

Есть ли угроза вторжения России

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что сейчас не видит угрозы вторжения Российской Федерации.

Однако, по его словам, они отработали планы на все военные угрозы, в том числе на Таврическом направлении, а также усилили все виды разведки.

Источник: ООС