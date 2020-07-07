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Факти / Україна

На Донбасі поранено чотирьох українських військових

7 липня окупанти сім разів відкривали вогонь у зоні ООС на Донбасі, застосовуючи проти сил ЗСУ заборонене озброєння.

З початку доби внаслідок цих обстрілів поранено четверо українських військовослужбовців. Усіх госпіталізовано. Нині їхній стан здоров’я лікарями оцінюється як задовільний.

За даними штабу ООС, ще зранку ворог півтори години обстрілював українські позиції під Новотошківським з артилерії калібру 122 та 120 мм, а також 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП та кулеметів.

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Окупанти вдавалися до збройних провокацій в районі Старогнатівки, Водяного, Богданівки та Авдіївки. На них українські бійці дали гідну відповідь. Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення сил №1, №2 та №3 зберігалася тиша.

Чи є загроза вторгнення Росії

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що нині не бачить загрози вторгнення Російської Федерації.

Водночас, за його словами, вони відпрацювали плани на усі військові загрози, зокрема й на Таврійському напрямку, а також посилили усі види розвідки.

Джерело: ООС

Фото: Міноборони

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