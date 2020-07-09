В Киеве 9 июля установили новый рекорд в категории Самая большая женская натуральная грудь.

Рекорд принадлежит представительнице модельного бизнеса Миле Кузнецовой, которая имеет 13-й размер груди, а их охват составляет 135 см 5 мм.

Накануне женщина прошла медицинское обследование, которое показало, что грудь на самом деле натуральная.

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Регистрация нового рекорда состоялась с участием представителей Национального реестра рекордов.

Миле Кузнецовой — 32 года, родом она из Полтавщины. Женщина имеет два образования: юридическое и экономическое. Работает помощником адвоката и моделью, успела получить титул мисс мира в категории плюс сайз. Женщина активно занимается спортом.