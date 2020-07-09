PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Україна

Самая большая женская натуральная грудь: в Украине установили новый рекорд

В Киеве 9 июля установили новый рекорд в категории Самая большая женская натуральная грудь.

Рекорд принадлежит представительнице модельного бизнеса Миле Кузнецовой, которая имеет 13-й размер груди, а их охват составляет 135 см 5 мм.

Накануне женщина прошла медицинское обследование, которое показало, что грудь на самом деле натуральная.

Читайте: Новый челлендж на карантине: девушки обнажают грудь, прикрываясь бокалами

Регистрация нового рекорда состоялась с участием представителей Национального реестра рекордов.

Миле Кузнецовой — 32 года, родом она из Полтавщины. Женщина имеет два образования: юридическое и экономическое. Работает помощником адвоката и моделью, успела получить титул мисс мира в категории плюс сайз. Женщина активно занимается спортом.

Теги:
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх