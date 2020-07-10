Политолог Петр Олещук отметил работу Министерства инфраструктуры под руководством министра Владислава Криклия по внедрению усиленного габаритно-весового контроля на дорогах Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Вот что я поддерживаю в последних действиях Минтранса (Мининфраструктуры, — Ред.), то это проверки перегрузки транспортных средств, которые сейчас активно проводятся. Согласитесь, что терпеть дальше все то, что происходило на наших дорогах, просто невозможно. И так нормальных дорог еще попробуй поищи, и те регулярно разбиваем из-за несоблюдения элементарных норм. Какой тогда смысл во всех этих крупных стройках, если за ними будут следовать те же методы и принципы обращения с общественной собственностью, которые были раньше? — отметил политолог.

Он привел в пример последнюю статистику о проведенных проверках на пунктах габаритно-весового контроля в разных областях Украины. Следовательно, высокие показатели имеют Одесская, Херсонская и Киевская области. Всего за сутки 8 июля было составлено 120 актов нарушений.

— Конечно, надо больше. Нужно применять новейшие технологии по контролю. Расширять сеть. Но то, что взялись — уже хорошо, — добавил Олещук.

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Как сообщала пресс-служба Министерства инфраструктуры, на сервисе открытых данных транспортной отрасли заработал новый раздел с актуальной статистикой по габаритно-весовому контролю на дорогах Украины.

Это данные по количеству проверенных инспекторами Укртрансбезопасности авто, составленных актов нарушений, начисленной платы за проезд и тому подобное. Ресурс доступен по ссылке.

К слову, ранее Владислав Криклий рассказывал о новой модели общественного транспорта, которая предусматривает исчезновение маршруток.

Фото: Петр Олещук