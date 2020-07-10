Політолог Петро Олещук відзначив роботу Міністерства інфраструктури під керівництвом міністра Владислава Криклія у впровадженні посиленого габаритно-вагового контролю на дорогах України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

– От що я підтримую в останніх діях Мінтрансу (Мінінфраструктури, – Ред.), то це перевірки перевантаження транспортних засобів, які зараз активно проводяться. Погодьтеся, що терпіти далі все те, що відбувалося на наших дорогах, просто неможливо. І так нормальних доріг ще спробуй пошукай, і ті регулярно розбиваємо через недотримання елементарних норм. Який тоді сенс у всіх цих великих будівництвах, якщо за ними будуть слідувати ті самі методи та принципи поводження з суспільною власністю, які були раніше? – зазначив політолог.

Він навів у приклад останню статистику щодо проведених перевірок на пунктах габаритно-вагового контролю у різних областях України. Відтак, найвищі показники мають Одеська, Херсонська та Київська області. Всього за добу 8 липня було складено 120 актів порушень.

– Звісно, треба більше. Потрібно застосовувати новітні технології з контролю. Розширювати мережу. Але що взялися – вже добре, – додав Олещук.

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Як повідомляла прес-служба Міністерства інфраструктури, на сервісі відкритих даних транспортної галузі запрацював новий розділ з найактуальнішою статистикою щодо габаритно-вагового контролю на дорогах України.

Це дані щодо кількості перевірених інспекторами Укртрансбезпеки авто, складених актів порушень, нарахованої плати за проїзд тощо. Ресурс доступний за посиланням.

До слова, раніше Владислав Криклій розповідав про нову модель громадського транспорту, яка передбачає зникнення маршруток.

Фото: Петро Олещук