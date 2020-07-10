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Факти / Україна / Політика

Єрмак анонсував новий обмін полоненими

Голова Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі із журналістами заявив, що найближчим часом відбудеться новий обмін полоненими.

– Ми домовилися про продовження обміну. Черговий обмін відбудеться найближчим часом, – сказав Єрмак.

За його словами, досі залишається відкритим питання щодо точок розведення. Багато питань вже узгоджено, але остаточного рішення немає.

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– Дуже близькі до того, щоби погодити план розмінування. Ми дуже близькі до результату.

Почали працювати вже у політичній підгрупі, були представлені закони: закон про особливості місцевого самоврядування, в якому ми говорили, що плануємо імплементувати формулу Штайнмайєра, – додав Єрмак.

8 липня учасники ТКГ обговорили шляхи вирішення ситуації із недопуском спостерігачів ОБСЄ на окуповані території.

А також українська сторона вкотре наголосила, що очікує від представників так званих ДНР та ЛНР згоди на обмін полоненими у форматі “всіх на всіх”.

Джерело: Новое время

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