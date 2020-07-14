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Факти / Україна / Суспільство

Куди можна полетіти з України: список країн розширено

Ще дві країни поновили сполучення з Україною – Ліван на Близькому Сході та Багамські острови у Карибському морі.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Багамські острови дуже віддалені, хоча і приваблива для туризму. І Ліван. Менш популярний напрямок серед українських туристів, хоча країна є надзвичайно цікавою, – сказав Кулеба.

ЧитайтеКуди можуть полетіти українці – в МЗС назвали 23 країни

Правила в’їзду у Ліван

В’їзд до Лівану дозволений тільки через міжнародний аеропорт Бейрута. На контролі потрібно показати негативний тест на коронавірус, який зроблений не пізніше ніж за 96 годин до прильоту.

У аеропорту проведуть ще один тест, який уже включений у вартість квитка на літак. У країні діє масковий режим.

Ліван – стародавня країна на березі Середземного моря. Центр близькосхідної арабської культури.

Контакти посольства: Бейрут, округ Баабда, вул. Антуана Ель Райєса, тел: +961-592-19-75, [email protected]

Правила в’їзду на Багамські острови

Перед подорожжю потрібно потрібно отримати дозвіл у агентстві подорожей Багамських островів.

У пункті пропуску на островах потрібно пред’явити негативний тест на Covid-19. Його можна провести за 10 днів до прильоту.

У країні діє масковий режим у місцях скупчення людей та обов’язкове дистанціювання.

Багамські острови – тропічний рай у центрі Карибського моря. Популярний курорт серед жителів США та Мексики.

Контакти посольства: Вашингтон, Північний-Захід, вул. М, буд. 3350, тел: (8 10 1202) 349 29 20.

Куди можна полетіти з України

8 липня Міністерство закордонних справ назвало 23 країни, куди українці можуть полетіти у відпустку 2020. До списку увійшли країни Європи, Північної Америки, Азії та Африки.

Основні правила, які потрібно знати туристу:

  • у деякі країни в’їзд можливий тільки після проходження тесту на коронавірус.
  • оформити страховий поліс та уточнити обмеження, які діють у авіаперевізника;
  • мати з собою запас засобів захисту та антисептиків. Розрахувати додатковий запас грошей на випадок непередбачуваних ситуацій.

Джерело: МЗС

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