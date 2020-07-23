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Факти / Україна / Суспільство

Адаптивний карантин: як посилюватимуть обмеження з 1 серпня

Адаптивний карантин в Україні з 1 серпня діятиме за новими правилами. Карантин посилюватимуть, якщо показник захворюваності буде погіршуватися п’ять днів поспіль.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко нагадав, що в Україні виділяють чотири зони поширення Covid-19.

– Якщо область протягом 5 днів буде перевищувати загальнонаціональні індикатори, які були до цього, ми цю область розкладемо на райони і міста обласного значення, і кожен район покаже свій внесок в стан захворюваності коронавірусної хвороби.

І в залежності, який відсоток дає район або місто обласного значення, він буде виділений або в зелену, або в жовту, або в помаранчеву, або в червону зону. Червона – це найбільш критична, – зазначив Ляшко.

Читайте: Кабмін запровадив чотири зони епідемічної небезпеки – що обмежать і де

А послаблюватимуть карантин, якщо захворюваність буде знижуватися три дні поспіль.

Адаптивний карантин в Україні

22 липня Кабмін продовжив карантин в Україні до 31 серпня.

Нова постанова уряду розділила області за рівнем небезпеки.

Моніторинг цього рівня проводитимуть за завантаженістю ліжок у лікарнях, середньою кількістю ПЛР-досліджень та ІФА-тестів, коефіцієнтом виявлення випадків коронавірусу, а також за показником динаміки росту.

Джерело: Українське радіо 

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