Полковника полиции Виталия Шияна взял в заложники мужчина в Полтаве. При себе у злоумышленника есть граната РДГ.

Мужчина скрылся с заложником на авто и направляется в сторону Киева.

Что известно о Виталие Шияне

Виталий Шиян родился в Кременчуге Полтавской области. Получил юридическое образование.

Военную службу проходил в морской пехоте,

Ранее Шиян работал в патрульно-постовой службе, в управлении по борьбе с оборотом наркотиков, а также на руководящих должностях в полиции.

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После работал в районных отделениях полиции.

Виталий Шиян имеет звание полковника полиции и возглавляет отдел уголовного розыска МВД в Полтавской области.

Шиян женат, у него есть дочь.

Около 9.00 на улице Остапа Вишни в Полтаве полицейские пытались задержать мужчину за угон авто.

Он достал гранату РГД-5 и начал угрожать, что взорвет ее. Во время этого он взял в заложники сотрудника уголовного розыска, но после переговоров согласился его обменять на Виталия Шияна.

После этого он потребовал предоставить ему авто.