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Факты / Украина / Общество

Адаптивный карантин: как будут усиливать ограничения с 1 августа

Адаптивный карантин в Украине с 1 августа будет действовать по новым правилам. Карантин будут ужесточать, если показатель заболеваемости будут ухудшаться пять дней подряд.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко напомнил, что в Украине выделяют четыре зоны распространения Covid-19.

— Если область в течение 5 дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города областного значения, и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусной болезни.

И в зависимости, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен в зеленую, или желтую, или оранжевую, или красную зону. Красная — это наиболее критическая, — отметил Ляшко.

Читайте: Кабмин ввел четыре зоны эпидемической опасности – что ограничат и где

А ослабят карантин, если заболеваемость будет снижаться три дня подряд.

Адаптивный карантин в Украине

22 июля Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа.

Новое постановление правительства разделило области Украины по уровню опасности.

Мониторинг этого уровня будут проводить по загруженности коек в больницах, среднему количеству ПЦР-исследований и ИФА-тестов, коэффициенту выявления случаев коронавируса, а также по показателю динамики роста.

Источник: Украинское радио

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