Нацполиция готова к силовому сценарию, если мужчина не сдастся.

Об этом сказал председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов в эфире одного из телеканалов.

По его словам, этот случай нельзя сравнивать с захватом заложников в Луцке, потому что в Полтаве происходила операция по задержанию преступника, у которого оказалась граната.

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Синегубов сказал, что требования злоумышленника выполнять не будут.

— Он хочет просто избежать уголовной ответственности, что невозможно, — сказал он.

Также он добавил, что злоумышленник с Виталием Шияном не едут в сторону Киева.

Председатель ОГА рассказал, что ему разрешили выехать из Полтавы, чтобы избежать мест массового скопления людей.

— Сейчас они перемещаются по району области и спецоперация по разрешению этой ситуации, соответственно, продолжается, — сказал он.

Захват заложников в Полтаве

23 июля около 9.00 произошел захват заложников в Полтаве. На улице Остапа Вишни полицейские пытались задержать мужчину за угон авто.

Он достал гранату РГД-5 и начал угрожать, что взорвет ее.

Мужчина взял в заложники сотрудника уголовного розыска, но после переговоров согласился его обменять на полковника полиции Виталия Шияна.

После этого он потребовал предоставить ему авто, на котором он скрылся от полиции. Сейчас проходит операция по его поимке.

Фото: Департамент уголовного розыска