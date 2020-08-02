По состоянию на вечер 2 августа за неделю перемирия на Донбассе враг совершил 14 одиночных не прицельных обстрелов.

Однако потерь и раненых среди украинских военных нет.

По данным штаба ООС, с 27 июля в разные дни недели зафиксированы выстрелы в районе Водяного, Южного, Шум, Новолуганского, Новотошковского, Орехового, Луганского и Песков.

Оккупанты применяли преимущественно стрелковое вооружение, иногда — гранатометы.

Читайте: Кравчук: Особый статус Донбасса не воспринимаю, а особая система управления — вариант

На провокации ВСУ не реагировали. Сейчас ситуация контролируемая.

С начала суток 2 августа ни одного обстрела не зафиксировано, а за 1 августа вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, в частности в районе Песков.

В первый день перемирия на Донбассе 27 июля ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений.

О полном прекращении огня на Донбассе стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.

Источник: ООС