Станом на вечір 2 серпня за тиждень перемир’я на Донбасі ворог здійснив 14 поодиноких неприцільних обстрілів.

Проте втрат та поранених серед українських військових немає.

За даними штабу ООС, з 27 липня у різні дні тижня зафіксовано постріли в районі Водяного, Південного, Шумів, Новолуганського, Новотошківського, Оріхового, Луганського та Пісків.

Окупанти застосовували переважно стрілецьке озброєння, інколи – гранатомети.

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На жодні провокації ЗСУ не реагували. Нині ситуація контрольована.

З початку доби 2 серпня жодного обстрілу не зафіксовано, а за 1 серпня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, зокрема у районі Пісків.

У перший день перемир’я на Донбасі 27 липня ОБСЄ зафіксувало 111 порушень.

Про повне припинення вогню на Донбасі сторони дійшли згоди на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.

Джерело: ООС