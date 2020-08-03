Олигофрения — это группа врожденных или приобретенных в раннем возрасте (до 3 лет) болезненных состояний психики. Другими словами — это слабоумие.

Именно такой диагноз в 10 лет поставили мужчине, который угрожал взорвать банк в центре Киева.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что Каримов Сухроб уже 22 года находится на учете в психоневрологическом отделении.

Ранее мужчина вел спокойный образ жизни — к уголовной ответственности не привлекался.

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Что характерно для олигофрении

Болезнь проявляется не только в недоразвитости интеллекта и мышления, но и всех других психических функций: восприятия, памяти, внимания, речи, локомоторных особенностей, эмоционально-волевой сферы.

Степень выраженности врожденного слабоумия может быть очень разной. От других форм слабоумия олигофрения отличается тем, что она является не снижением интеллекта и других функций психики, как это бывает при других психических заболеваниях, а их первичным недоразвитием.

Олигофрения вызывает неправильное формирование или раннее поражение головного мозга. Это может быть обусловлено наследственностью или вредным воздействием на плод (алкоголизм либо наркомания), но причины трети случаев олигофрении до сих пор не удалось установить.

Захват банка в Киеве

В Киеве гражданин Узбекистана Каримов Сухроб захватил банк в БЦ Леонардо. Вместе с ним осталась руководитель отделения.

Сначала полицейские ввели операцию Гром, однако впоследствии на место происшествия приехали сотрудники СБУ, и дело перешло под их юрисдикцию, они ввели операцию Бумеранг.

После требований террориста, к нему пустили журналистов, с которыми он даже успел пообщаться перед задержанием.

Каримов уверял, что в его сумке взрывчатка, которая может сдетонировать даже после его смерти. В 14.50 в прямом эфире террориста нейтрализовало спецподразделение Альфа.

Источник: Антон Геращенко