Олігофренія – це група вроджених або набутих у ранньому віці (до 3 років) хворобливих станів психіки. Іншими словами – це слабоумство.

Саме такий діагноз у 10 років поставили чоловікові, який погрожував підірвати вибухівку у банку в центрі Києва.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що Карімов Сухроб уже 22 роки перебуває на обліку в психоневрологічному відділенні.

Раніше чоловік вів спокійний спосіб життя – до кримінальної відповідальності не притягувався.

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Що характерно для олігофренії

Хвороба проявляється не тільки в недорозвиненості інтелекту і мислення, а й усіх інших психічних функцій: сприйняття, пам’яті, уваги, мови, локомоторних особливостей, емоційно-вольової сфери.

Ступінь виразності вродженого слабоумства може бути дуже різним. Від інших форм недоумства олігофренія відрізняється тим, що вона є не зниженням інтелекту й інших функцій психіки, як це буває при інших психічних захворюваннях, а їх первинним недорозвитком.

Олігофренія спричинює неправильне формування або раннє ураження головного мозку. Це може бути зумовлено спадковістю чи шкідливим впливом на плід (алкоголізм чи наркоманія), однак причину третини випадків олігофренії досі не вдалося встановити.

Захоплення банку в Києві

У Києві громадянин Узбекистану Карімов Сухроб захопив банк в БЦ Леонардо. Разом з ним залишилася керівник відділення.

Спочатку поліцейські ввели операцію Грім, однак згодом на місце події приїхали співробітники СБУ, і справа перейшла під їх юрисдикцію, вони ввели операцію Бумеранг.

Після вимог терориста, до нього пустили журналістів, з якими він навіть встиг поспілкуватися перед затриманням.

Карімов запевняв, що в його сумці вибухівка, яка може здетонувати навіть після його смерті. О 14.50 в прямому ефірі терориста нейтралізував спецпідрозділ Альфа.

Джерело: Антон Геращенко