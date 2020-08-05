Син Анастасії Лугової ходить до психолога після нападу в потязі

Журналістка Анастасія Лугова стала жертвою 45-річного тричі судимого Віталія Рузька. Чоловік побив її та намагався зґвалтувати на очах у шестирічного сина Захара.

Уже п’ятий день Анастасія перебуває у лікарні та проходить обстеження медиків. Їй встановили бандаж на шию, оскільки у жінки травмований хребет.

Потерпіла зазначила, що її син Захар зараз відвідує психолога, оскільки хлопчик зазнав сильної психологічної травми.

– Син боїться залишатися наодинці. Каже, що страшилки у телевізорі це не страшно, бо тепер він боїться незнайомого чоловіка. Мене він поки що також боїться. Я телефоную йому без відеозв’язку. Дітки усе сприймають через візуальну картинку і він не може звикнути, що мама так виглядає, – розповіла Анастасія.

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Психолог каже, що це нормальна реакція дитини, бо він дуже подорослішав за останні кілька днів. Фахівці працюють над тим, щоб дитина не звинувачувала себе у тому, що сталося.

– Каже, що це я винен, що не врятував тебе і не прокинувся раніше. Ми розмовляємо з ним, він ставить багато запитань, однак не може зрозуміти, чому дядя бив маму і чому він був голим, – зазначила мама Захара.

Напад у потязі

Напад на Лугову в потязі Маріуполь – Київ стався вночі 31 липня, коли вона перебувала у своєму купе разом із 6-річним сином.

Раніше тричі судимий Рудзько вдерся до неї в купе в нижній білизні, закрив двері, почав бити і намагався зґвалтувати.

Постраждала розповіла, що попросила не бити її на очах у дитини, після чого злочинець відвів жінку в своє купе.

Після цього дитина стала кликати матір, і Лугова попросила Рудзька, щоб він випустив її заспокоїти хлопчика. Той випустив жертву, але пригрозив розправою, якщо жінка не повернеться.

Постраждалій прийшли на допомогу тільки в сусідньому вагоні потяга.

Через недбалість Укрзалізниця звільнила провідника вагона, у якому стався інцидент, начальника потяга, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників та заступника начальника Маріупольського вагонного депо.

Джерело: Анастасія Лугова