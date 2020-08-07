Ухудшение ситуации с Covid-19: Минздрав предлагает расширить критерии деления Украины

В понедельник, 10 августа, Кабинет министров рассмотрит вопрос расширения перечня критериев, по которым власти принимают решение на счет того, в какую из четырех карантинных зон отнести определенный регион Украины.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов и объяснил, что вопрос расширения перечня критериев будет поднят из-за ухудшения ситуации в стране.

Минздрав предложит одним из основных критериев количество активных больных за последние семь дней, добавил Степанов.

Также будет предложено увеличить показатели тестирования на Covid-19 до уровня не менее 32 на 100 тыс. населения.

После принятия решения о расширении перечня критериев комиссия ТЭБ и ЧС соберется еще раз во вторник утром.

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Заседание комиссии ТЭБ и ЧС 7 августа

Проанализировав показатели распространения коронавируса, комиссия ТЭБ и ЧС на заседании 7 августа приняла решение о переводе Луцка из красной зоны в оранжевую зону, а Тернополя — из красной зоны в желтую начиная с субботы.

На брифинге по результатам заседания Степанов заявил, что днем 7 августа на интерактивной эпидемической карте Харьков был обозначен как красная зона из-за технической ошибки.