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Факти / Україна

Погіршення ситуації з Covid-19: МОЗ пропонує розширити критерії поділу України

У понеділок, 10 серпня, Кабінет міністрів розгляне питання розширення переліку критеріїв, за якими влада ухвалює рішення щодо того, в яку з чотирьох карантинних зон віднести певний регіон України.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов і пояснив, що питання розширення переліку критеріїв буде піднято через погіршення ситуації в країні.

МОЗ запропонує одним із основних критеріїв кількість активних хворих за останні сім днів, додав Степанов.

Також буде запропоновано збільшити показники тестування на Covid-19 до рівня не менше 32 на 100 тис. населення.

Після ухвалення рішення про розширення переліку критеріїв комісія ТЕБ та НС збереться ще раз у вівторок вранці.

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Засідання комісії ТЕБ та НС 7 серпня

Проаналізувавши показники поширення коронавірусу, комісія ТЕБ та НС на засіданні 7 серпня ухвалила рішення про переведення Луцька з червоної зони до помаранчевої зони, а Тернополя – з червоної зони до жовтої починаючи з суботи.

На брифінгу за результатами засідання Степанов заявив, що вдень 7 серпня на інтерактивній епідемічної мапі Харків було позначено як червону зону через технічну помилку.

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